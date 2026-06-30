Lampe à huile parfumée Musée d’Art Hôtel Sarret de rozon Arbois

Informations pratiques

Arbois

Lampe à huile parfumée

Musée d’Art Hôtel Sarret de rozon 9 Grande Rue Arbois Jura

Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Dans le cadre de l’exposition Mais quelle Histoire ! Saison 2 , le Musée Sarret de Grozon propose aux enfants de remonter le temps jusqu’à l’Antiquité grâce à un atelier créatif original.

Les participants réaliseront leur propre lampe à huile romaine en argile avant de confectionner une huile parfumée, à la manière des Romains. Une activité ludique et pédagogique qui permet de découvrir les gestes et savoir-faire d’autrefois tout en développant sa créativité.

Pour les enfants de 8 à 12 ans, sur réservation uniquement. .

Musée d’Art Hôtel Sarret de rozon 9 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 40 45 museevignevin@wanadoo.fr

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English : Lampe à huile parfumée

L’événement Lampe à huile parfumée Arbois a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA