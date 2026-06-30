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AGENDA · Arbois

Lampe à huile parfumée Musée d’Art Hôtel Sarret de rozon Arbois

mercredi 22 juillet 2026 · Musée d'Art Hôtel Sarret de rozon · Arbois

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Musée d'Art Hôtel Sarret de rozon
Adresse
9 Grande Rue
Ville
39600 Arbois
Département
Jura
Tarif
1.5 1.5 1.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Arbois

Lampe à huile parfumée

Musée d’Art Hôtel Sarret de rozon 9 Grande Rue Arbois Jura

Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Dans le cadre de l’exposition Mais quelle Histoire ! Saison 2 , le Musée Sarret de Grozon propose aux enfants de remonter le temps jusqu’à l’Antiquité grâce à un atelier créatif original.

Les participants réaliseront leur propre lampe à huile romaine en argile avant de confectionner une huile parfumée, à la manière des Romains. Une activité ludique et pédagogique qui permet de découvrir les gestes et savoir-faire d’autrefois tout en développant sa créativité.

Pour les enfants de 8 à 12 ans, sur réservation uniquement.   .

Musée d’Art Hôtel Sarret de rozon 9 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 40 45  museevignevin@wanadoo.fr

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English : Lampe à huile parfumée

L’événement Lampe à huile parfumée Arbois a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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