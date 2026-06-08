Défis de grands scientifiques Maison & Laboratoire de L. Pasteur Arbois mardi 21 juillet 2026.

Arbois

Défis de grands scientifiques

Maison & Laboratoire de L. Pasteur 83 Rue de Courcelles Arbois Jura

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-13

Défis de grands scientifiques.

Expériences et défis inspirés de grands scientifique.

À partir de 8 ans. Sur réservation. .

Maison & Laboratoire de L. Pasteur 83 Rue de Courcelles Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 11 72 maisonarbois@terredelouispasteur.fr

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English : Défis de grands scientifiques

L’événement Défis de grands scientifiques Arbois a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA