Astérix et Obélix Médiathèque Arbois
vendredi 24 juillet 2026 · Médiathèque · Arbois
Informations pratiques
Arbois
Astérix et Obélix
Médiathèque 9 Grande Rue Arbois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 16:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Sessions de jeux vidéo sur Astérix et Obélix
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Animation , sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Sous réserve de la signature de la charte. Sur inscription nombre de place limité. À partir de 7 ans .
Médiathèque 9 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 41 90 bibliotheque.arbois@cc-aps.fr
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English : Astérix et Obélix
L’événement Astérix et Obélix Arbois a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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