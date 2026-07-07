Astérix et Obélix Médiathèque Arbois

Informations pratiques

Arbois

Astérix et Obélix

Médiathèque 9 Grande Rue Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 16:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Sessions de jeux vidéo sur Astérix et Obélix

Ramène tes copains pour une session jeux vidéo à la médiathèque !

Animation , sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Sous réserve de la signature de la charte. Sur inscription nombre de place limité. À partir de 7 ans .

Médiathèque 9 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 41 90 bibliotheque.arbois@cc-aps.fr

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English : Astérix et Obélix

L’événement Astérix et Obélix Arbois a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA