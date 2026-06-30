Fête foraine Arbois
vendredi 10 juillet 2026 · Arbois
Informations pratiques
Arbois
Fête foraine
Champ-de-Mars Arbois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-10
Comme chaque année à l’occasion de la Fête nationale, la traditionnelle fête foraine d’Arbois s’installera sur le Champ-de-Mars.
Manèges, jeux, gourmandises et animations feront le bonheur des petits comme des grands pendant cinq jours de festivités au cœur de la ville. Une occasion idéale de partager un moment en famille ou entre amis dans une ambiance conviviale et festive.
Stationnement
Afin de permettre l’installation et le démontage des attractions, le stationnement sera interdit sur le Champ-de-Mars du mercredi 8 juillet à 15h jusqu’au mercredi 15 juillet inclus. voir l’arrêté municipal
Marché hebdomadaire déplacé
En raison de l’occupation du Champ-de-Mars par la fête foraine, le marché du vendredi 10 juillet sera exceptionnellement déplacé
Rue des Fossés
Parking Molliet
La Ville d’Arbois remercie les riverains, commerçants et usagers pour leur compréhension et vous souhaite de profiter pleinement de ces animations estivales. .
Champ-de-Mars Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55
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English : Fête foraine
L’événement Fête foraine Arbois a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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