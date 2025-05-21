Fête des femmes de la fontaine Arbois
Fête des femmes de la fontaine Arbois samedi 4 juillet 2026.
Arbois
Fête des femmes de la fontaine
Petite Place Arbois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04 02:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Les femmes de la fontaine anime la petite place !
Concerts, spectacles
Buvette et restauration sur place
Un brasseur, un vigneron et des artistes et musiciens différents chaque année. L’objectif de l’association faire découvrir les talents locaux.
Organisateur Femmes De La Fontaine .
Petite Place Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 92 25 35 femmesdelafontaine39@gmail.com
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English : Fête des femmes de la fontaine
L’événement Fête des femmes de la fontaine Arbois a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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