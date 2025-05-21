Arbois

Fête des femmes de la fontaine

Petite Place Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-04 02:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Les femmes de la fontaine anime la petite place !

Concerts, spectacles

Buvette et restauration sur place

Un brasseur, un vigneron et des artistes et musiciens différents chaque année. L’objectif de l’association faire découvrir les talents locaux.

Organisateur Femmes De La Fontaine .

Petite Place Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 92 25 35 femmesdelafontaine39@gmail.com

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English : Fête des femmes de la fontaine

L’événement Fête des femmes de la fontaine Arbois a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA