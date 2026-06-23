Randonnée des Sappeurs-Pompiers Centre incendie et secours Arbois

Arbois

Randonnée des Sappeurs-Pompiers

Centre incendie et secours 28 Rue de l’Industrie Arbois Jura

Tarif : 6 – 6 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 07:30:00

fin : 2026-07-05 12:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Les sapeurs-pompiers du Jura vous donnent rendez-vous le dimanche 5 juillet 2026 pour une grande randonnée pédestre conviviale organisée par la commission des Anciens de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Jura, au profit des œuvres sociales.

Le départ se fera depuis le Centre d’Incendie et de Secours d’Arbois avec plusieurs parcours adaptés à tous les niveaux

7 km et 14 km départs de 7h30 à 11h

21 km départs de 7h30 à 9h30

Cette matinée placée sous le signe de la nature, du partage et de la bonne humeur est ouverte à tous, en famille ou entre amis.

N’oubliez pas votre gobelet réutilisable pour profiter pleinement de cette journée placée sous le signe de la convivialité et du respect de l’environnement.

Nous vous attendons nombreux pour soutenir les œuvres sociales des sapeurs-pompiers du Jura tout en découvrant les paysages de notre territoire !

Tarifs

Randonnée 6 € (gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans)

Randonnée + repas 16 €

Repas seul 12 €

Organisateur organisée par la commission des Anciens de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Jura .

Centre incendie et secours 28 Rue de l’Industrie Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55 mairie@arbois.fr

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English : Randonnée des Sappeurs-Pompiers

L’événement Randonnée des Sappeurs-Pompiers Arbois a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA