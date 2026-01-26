Visite de cave et dégustation au Château Béthanie Château Béthanie Arbois

Visite de cave et dégustation au Château Béthanie

Château Béthanie 2 Rue des Fossés Arbois Jura

Tarif : 9 – 9 – 14.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 16:00:00

fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-28

De début juillet à fin août, deux visites par jour du mardi au samedi sans réservation.

Découvrez l’histoire de la cave coopérative et les méthodes de vinification par une visite de cave puis dégustez les vins de la Fruitière vinicole d’Arbois.

– Sans réservation –

-Pour les groupes visites et dégustations toute l’année sur réservation .

Château Béthanie 2 Rue des Fossés Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 11 67 accueil@chateau-bethanie.fr

English : Visite de cave et dégustation au Château Béthanie

