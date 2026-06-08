Moustique Maison & Laboratoire de L. Pasteur Arbois

Arbois

Moustique

Maison & Laboratoire de L. Pasteur 83 Rue de Courcelles Arbois Jura

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-30

Moustique, un atelier qui pique !

Atelier en famille, de 6 à 12 ans.

Découverte du moustique, observations et prévention. Sur réservation .

Maison & Laboratoire de L. Pasteur 83 Rue de Courcelles Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 11 72 maisonarbois@terredelouispasteur.fr

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English : Moustique

L’événement Moustique Arbois a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA