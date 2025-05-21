Arawa Square Sarret de Grozon Arbois
Arawa Square Sarret de Grozon Arbois vendredi 10 juillet 2026.
Arbois
Arawa
Square Sarret de Grozon 9 Grande Rue Arbois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Les Vendredis à Sarret sont de retour à Arbois !
Des concerts en plein air, ambiance festive garantie !
Electro jazz festif
AraWa, c’est 5 musiciens d’origine et influences variées qui se rassemblent sur scène pour distiller un son énergique et raffiné.
Difficile de catégoriser le style musical. Les machines, donnent le ton électro du projet, et une formation plus acoustique un violon, un souba, un accordéon et un saxophone apportent une texture organique et complètent cet ensemble hybride
Programmation 2026 en préparation
– 10/07 AraWa électro jazz festif
– 24/07 Faut que ça guinche chansons festives
– 31/07 Quatuor Tangomotan dans le cadre du festival de Tango
– 07/08 Mister PB- rock & folk
Buvette et petite restauration à chaque concert (avec les associations locales)
Ambiance guinguette, été & musique dans le cœur d’Arbois !
Proposés et organisés par la ville d’Arbois .
Square Sarret de Grozon 9 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55 mairie@arbois.fr
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English : Arawa
L’événement Arawa Arbois a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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