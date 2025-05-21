Arawa Square Sarret de Grozon Arbois

Arbois

Arawa

Square Sarret de Grozon 9 Grande Rue Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Les Vendredis à Sarret sont de retour à Arbois !

Des concerts en plein air, ambiance festive garantie !

Electro jazz festif

AraWa, c’est 5 musiciens d’origine et influences variées qui se rassemblent sur scène pour distiller un son énergique et raffiné.

Difficile de catégoriser le style musical. Les machines, donnent le ton électro du projet, et une formation plus acoustique un violon, un souba, un accordéon et un saxophone apportent une texture organique et complètent cet ensemble hybride

Programmation 2026 en préparation

– 10/07 AraWa électro jazz festif

– 24/07 Faut que ça guinche chansons festives

– 31/07 Quatuor Tangomotan dans le cadre du festival de Tango

– 07/08 Mister PB- rock & folk

Buvette et petite restauration à chaque concert (avec les associations locales)

Ambiance guinguette, été & musique dans le cœur d’Arbois !

Proposés et organisés par la ville d’Arbois .

Square Sarret de Grozon 9 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55 mairie@arbois.fr

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English : Arawa

L’événement Arawa Arbois a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA