Marché d’Arbois Arbois

Marché d’Arbois

Champs de Mars Arbois Jura

Les marchés d’Arbois se passent tous les vendredis matins de 8h à 12h sur le Champs de Mars. Venez faire vos courses dans la ville de Louis Pasteur !

A proximité

Marchés les lundis et vendredis matins à Poligny

Marchés les jeudis et samedis matins à Salins-les-Bains .

Champs de Mars Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55

English : Marché d’Arbois

