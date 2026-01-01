Marché d’Arbois Arbois

Marché d’Arbois

Champs de Mars Arbois Jura

Début : 2026-01-02 08:00:00
fin : 2026-01-02 12:00:00

2026-01-02

Les marchés d’Arbois se passent tous les vendredis matins de 8h à 12h sur le Champs de Mars. Venez faire vos courses dans la ville de Louis Pasteur !

A proximité
Marchés les lundis et vendredis matins à Poligny
Marchés les jeudis et samedis matins à Salins-les-Bains   .

Champs de Mars Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55 

English : Marché d’Arbois

