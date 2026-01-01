Marché d’Arbois Arbois
Marché d’Arbois Arbois vendredi 2 janvier 2026.
Marché d’Arbois
Champs de Mars Arbois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-02 08:00:00
fin : 2026-01-02 12:00:00
Date(s) :
2026-01-02
Les marchés d’Arbois se passent tous les vendredis matins de 8h à 12h sur le Champs de Mars. Venez faire vos courses dans la ville de Louis Pasteur !
A proximité
Marchés les lundis et vendredis matins à Poligny
Marchés les jeudis et samedis matins à Salins-les-Bains .
Champs de Mars Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché d’Arbois
L’événement Marché d’Arbois Arbois a été mis à jour le 2025-01-03 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA