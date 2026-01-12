Histoire de microbes Rue de Courcelles Arbois
Histoire de microbes Rue de Courcelles Arbois jeudi 12 février 2026.
Histoire de microbes
Rue de Courcelles Maison & Laboratoire de L. Pasteur Arbois Jura
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 10:00:00
fin : 2026-02-12 12:00:00
Date(s) :
2026-02-12
Ateliers famille vacances de février
Histoire de microbes 4 à 7 ans !
Bactéries, virus, ils sont nombreux, ils sont partout !
Plongez dans le fascinant univers des microbes. Découvrez comment ils vivent, se reproduisent, se propagent et comprenez par l’expérimentation l’importance d’une bonne hygiène.
Du lundi 9 février au vendredi 20 février
2 séances par jour 10h-12h ou 14h30-16h30
Pour les vacances de février, les médiateurs pédagogiques vous proposent des ateliers scientifiques pour les enfants. Les ateliers
Les secrets du savon 6 12 ans
Venez percer les mystères de ce produit si commun comment est-il fait ? Quels sont ses composants ? Pourquoi mousse-t-il ? Comment enlève-t-il la saleté ? Et tentez de fabriquer le vôtre !
Adaptations des animaux 6-12 ans
Résister au climat, se nourrir, se reconnaître, se protéger, … viens découvrir comment les animaux se sont adaptés à leur milieu de vie pour survivre !
Histoire de microbes 4 à 7 ans !
Bactéries, virus, ils sont nombreux, ils sont partout !
Plongez dans le fascinant univers des microbes. Découvrez comment ils vivent, se reproduisent, se propagent et comprenez par l’expérimentation l’importance d’une bonne hygiène.
Et si on faisait le vide ! À partir de 8 ans !
Faire le plein est une opération qui se conçoit sans difficulté, mais faire de vide ce n’est pas le simple contraire de faire le plein. Venez expérimentez et comprendre cette notion physique pas si simple !
L’œuf dans tous ses états ! NOUVEAU ! 6- 12 ans
Présent de l’entrée au dessert, l’œuf est dans toutes nos assiettes et ses utilisations sont nombreuses et diverses ! Découvrez à la manière d’un scientifique ce qu’est un œuf et pourquoi on peut le transformer de mille et une manière !
La présence d’un adulte est obligatoire. Si nous constatons qu’un enfant à moins de l’âge demandé le jour de l’atelier, nous nous réservons le droit de lui refuser l’entrée à l’atelier. Nous remercions les parents et grands-parents de ne pas emmener un bébé ou un enfant qui ne soit pas en âge de suivre l’atelier car il risquerait de perturber l’atelier. Les ateliers nécessitent de la concentration, ils doivent se dérouler dans les meilleures conditions possibles afin de respecter les capacités d’attention de chacun.
Réservation
Le nombre de personnes par atelier est limité ! Pensez à réserver.
Programme sur deux sites
>à ARBOIS Maison de Louis Pasteur 83 rue de Courcelles 39 600 Arbois
Les ateliers ont lieu les mardis et jeudis
– L’œuf dans tous ses états 6-12 ans
Mardi 10 février
– Histoire de microbes 4-7 ans
Jeudi 12 février
– Et si on faisait le vide ? À partir de 8 ans
Mardi 17 février
– Les secrets du savon 6-12 ans
Jeudi 19 février
>à DOLE à la Maison natale de Louis Pasteur 43 rue Pasteur 39100 Dole
Les ateliers ont lieu les lundis, mercredis et vendredis
– Les secrets du savon 6-12 ans
Lundi 9 février, mercredi 18 février
– Et si on faisait le vide ? À partir de 8 ans
Mercredi 11 février
– Histoire de microbes 4-7 ans
Vendredi 13 février
– Adaptation des animaux 6-12 ans
Lundi 16 février
– L’œuf dans tous ses états 6-12 ans
Vendredi 20 février .
Rue de Courcelles Maison & Laboratoire de L. Pasteur Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 11 72 maisonarbois@terredelouispasteur.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Histoire de microbes
L’événement Histoire de microbes Arbois a été mis à jour le 2026-01-12 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA