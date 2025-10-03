LAAS

Ecole Intercommunale Coeur du Jura Arbois Jura

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Dans le cadre du festival Dé-Lire en Revermont 2026

En partenariat avec Le Moulin, Lire au Cœur du Jura, Compagnie Le Porte Plume

Édition spéciale Anniversaire 10 ans sur tout le territoire ! Ça se fête ! 10 ans de partage, de lecture à voix haute avec le public et de rencontres avec des auteur.es, de musique et de spectacle !

Le Moulin s’associe au festival autour de deux artistes

À 19h30, Nous traverserons des orages nous traverserons des orages, lecture musicale par Anne Laure Bondoux (romancière), accompagnée d’Emanuel Emanuel.

À 21h30, entre grooves envoûtants et voix solaire, LASS tisse un pont entre l’Afrique de ses origines et les sonorités modernes. En trio, il fait vibrer les scènes d’une énergie généreuse et profondément humaine. Une escale lumineuse dans la musique afrogroove, portée par un chanteur à la grâce rare.

LASS est un chanteur sénégalais à la voix puissante et singulière, mêlant musiques africaines modernes, soul et influences afro-diasporiques. Après un premier album remarqué (Bumayé, 2022), il confirme avec Passeport un univers riche et engagé, porté par plus de 120 concerts en Europe (Montreux Jazz, Vieilles Charrues, Sziget…). Entre groove, émotion et énergie live, LASS célèbre le partage, l’identité et la force du collectif à travers une musique profondément vivante. .

Ecole Intercommunale Coeur du Jura Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 50 40 accueil@lemoulinjura.fr

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L’événement LAAS Arbois a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA