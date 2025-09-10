20 ans du Relais Petite Enfance Relais Petite Enfance Poligny
20 ans du Relais Petite Enfance
Relais Petite Enfance 10 Rue Saint-Roch Poligny Jura
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-09-10 09:30:00
fin : 2025-09-10
2025-09-10
10h: Kamishibai
10h30: spectacle immersif
11h: Drôles de bulle et son atelier
12h: repas tiré du sac
13h: Les Histoires de la Médiathèque
13h30 à 16h: ateliers créatifs
16h: goûter
Toute la journée: espace Snoezelen et parcours pieds nus.
Ouvert à tous .
Relais Petite Enfance 10 Rue Saint-Roch Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 84 15 12 65 rpe.ceourdujura@mutualite-39.fr
