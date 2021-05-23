Méta Magie et visite libre de la Maison de Louis Pasteur d’Arbois, Maison de Louis Pasteur, Arbois

Méta Magie et visite libre de la Maison de Louis Pasteur d’Arbois Samedi 23 mai, 16h00 Maison de Louis Pasteur Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Nuit européenne des musées 2026

✨ Deux Maisons, deux ambiances… une soirée à ne pas manquer!

Le samedi 23 mai 2026, les Maisons de Louis Pasteur vous invitent à une journée et une soirée placées sous le signe de la découverte, du théâtre, de la science et de la magie.

De 19h à 22h, profitez également de visites libres gratuites dans chacune des deux maisons, à Dole et à Arbois.

À la Maison natale de Pasteur – Dole

Dans la série « Les femmes se mettent en science », partez à la rencontre de Marie Phisalix, la femme aux serpents**

Une visite théâtralisée interprétée par **Constance Prillard**, autour de cette scientifique comtoise qui travailla sur les sérums antivenimeux avec son mari Césaire.

Samedi 23 mai à 21h

️ Gratuit

Réservation conseillée : 03 84 72 20 61

À la Maison de Louis Pasteur – Arbois

Place à la Méta-magie avec Jules Metge, de la **Compagnie du Jeu Visible** ✨

À la croisée du théâtre, de l’enquête et de l’illusion, la compagnie propose des spectacles de magie contemporaine dans l’univers de Louis Pasteur.

Séances à 16h et 17h

➡️ Incluses dans le billet d’entrée du musée

Séances spéciales Nuit des musées à 19h, 20h et 21h

➡️ Gratuites

⚠️ Réservation conseillée — nombre de places limité

Infos / réservation Arbois : 03 84 66 11 72

Samedi 23 mai 2026

Deux rendez-vous pour découvrir autrement les Maisons de Louis Pasteur, à Dole et à Arbois.

On vous attend nombreux pour cette journée pleine de curiosité, de mystère et de magie !

Maison de Louis Pasteur 83 Rue de Courcelles, 39600 Arbois, France Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384661172 https://www.terredelouispasteur.fr/la-maison-de-louis-pasteur-a-arbois La maison de Louis Pasteur (1822-1895), à Arbois, a été léguée à l’Académie des sciences en 1992. Louis Pasteur a passé son enfance à Arbois et est revenu régulièrement dans cette ville tout au long de sa vie. La maison a été conservée intacte, de son billard à son laboratoire personnel. Depuis 2013, est gérée par l’Établissement public de coopération culturelle Terre de Louis Pasteur. Elle se découvre avec un guide ou en autonomie à l’aide d’une application sur tablette numérique.

Nuit européenne des musées 2026

©MAISONPASTEURARBOIS