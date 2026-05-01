Pique-nique au Domaine Rolet route de Dole Arbois

Arbois

Pique-nique au Domaine Rolet

route de Dole Domaine Rolet Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-23 15:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Sur la route des Vignerons Indépendants de France et du Jura

Le Domaine Rolet vous ouvre ses portes à l’occasion d’un moment convivial au cœur des vignes !

> Apportez votre pique-nique

> Profitez d’un cadre unique

> Bar à vins pour découvrir notre savoir-faire

Un barbecue sera à disposition pour vos grillades !

Une belle occasion de partager, échanger et savourer l’esprit du vignoble autrement.

>Pensez à réserver .

route de Dole Domaine Rolet Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 08 89 caveau@domainerolet.com

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English : Pique-nique au Domaine Rolet

L’événement Pique-nique au Domaine Rolet Arbois a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA