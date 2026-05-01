Pique-nique au Domaine Rolet route de Dole Arbois
Pique-nique au Domaine Rolet route de Dole Arbois samedi 23 mai 2026.
Arbois
Pique-nique au Domaine Rolet
route de Dole Domaine Rolet Arbois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23 15:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Sur la route des Vignerons Indépendants de France et du Jura
Le Domaine Rolet vous ouvre ses portes à l’occasion d’un moment convivial au cœur des vignes !
> Apportez votre pique-nique
> Profitez d’un cadre unique
> Bar à vins pour découvrir notre savoir-faire
Un barbecue sera à disposition pour vos grillades !
Une belle occasion de partager, échanger et savourer l’esprit du vignoble autrement.
>Pensez à réserver .
route de Dole Domaine Rolet Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 08 89 caveau@domainerolet.com
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English : Pique-nique au Domaine Rolet
L’événement Pique-nique au Domaine Rolet Arbois a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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