Méta Magie Maison & Laboratoire L. Pasteur Arbois

Arbois

Méta Magie

Maison & Laboratoire L. Pasteur 83 Rue de Courcelles Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

A l’occasion de la Nuit des Musées

Métamagie avec Jules Metge, de la Cie du Jeu Visible

Déambulations contées de 30-35 minutes dans la maison, ponctuée d’effets, de tours et d’illusions autour de Louis Pasteur et de ses recherches

Peut-on faire l’expérience de l’invisible ? La Cie du Jeu Visible vous invite à une déambulation immersive autour de Louis Pasteur, guidée par un illusionniste qui revisite de manière personnelle et sensible l’héritage du grand scientifique au prisme de la magie et du mentalisme. De la fascination pour l’invisible au rôle du hasard, en passant par la circulation des idées et des croyances, Pasteur et les artisans du mystère semblent dialoguer à travers chaque expérience. Entre science et illusions, le public deviendra lui-même terrain d’observation de plusieurs phénomènes magiques !

16h, 17h, 19h, 20h, 21h

Public À partir de 8 ans

Réservation conseillée, par téléphone

Visite libre et gratuite de 19h à 22h (dernière entrée à 21h15) .

Maison & Laboratoire L. Pasteur 83 Rue de Courcelles Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 11 72 maisonarbois@terredelouispasteur.fr

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English : Méta Magie

L’événement Méta Magie Arbois a été mis à jour le 2026-05-06 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)