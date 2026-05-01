Méta Magie Maison & Laboratoire L. Pasteur Arbois
Méta Magie Maison & Laboratoire L. Pasteur Arbois samedi 23 mai 2026.
Arbois
Méta Magie
Maison & Laboratoire L. Pasteur 83 Rue de Courcelles Arbois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:00:00
fin : 2026-05-23 21:00:00
Date(s) :
2026-05-23
A l’occasion de la Nuit des Musées
Métamagie avec Jules Metge, de la Cie du Jeu Visible
Déambulations contées de 30-35 minutes dans la maison, ponctuée d’effets, de tours et d’illusions autour de Louis Pasteur et de ses recherches
Peut-on faire l’expérience de l’invisible ? La Cie du Jeu Visible vous invite à une déambulation immersive autour de Louis Pasteur, guidée par un illusionniste qui revisite de manière personnelle et sensible l’héritage du grand scientifique au prisme de la magie et du mentalisme. De la fascination pour l’invisible au rôle du hasard, en passant par la circulation des idées et des croyances, Pasteur et les artisans du mystère semblent dialoguer à travers chaque expérience. Entre science et illusions, le public deviendra lui-même terrain d’observation de plusieurs phénomènes magiques !
16h, 17h, 19h, 20h, 21h
Public À partir de 8 ans
Réservation conseillée, par téléphone
Visite libre et gratuite de 19h à 22h (dernière entrée à 21h15) .
Maison & Laboratoire L. Pasteur 83 Rue de Courcelles Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 11 72 maisonarbois@terredelouispasteur.fr
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English : Méta Magie
L’événement Méta Magie Arbois a été mis à jour le 2026-05-06 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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