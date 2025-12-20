For Miles, Salle du Tribunal Arbois

For Miles

Salle du Tribunal 10 Rue de l’Hôtel de Ville Arbois Jura

Début : 2026-05-31 20:30:00

Organisé par Pianos en Arbois dans le cadre de Jazz à Arbois

31 mai à 20h30 FOR MILES

Rubinho Antunes trompette

Bruno Ruder piano

Thibaud Soulas contrebasse

Sangoma Everett batterie

Autre dates

UNDER THE STARS

Lise Meignin flûte

Bruno Delanchy piano

Christophe Lincontang contrebasse

Sangoma Everett batterie

27 février à 20h30 THE VIBRAPHONE QUARTET

Bernard Jean vibraphone

Wilhem Coppey piano

Christophe Lincontang contrebasse

Sangoma Everett batterie

27 mars à 20h30 NEW ORLEANS JAZZ FRIENDS

Bruno Delanchy piano

Rubinho Antunes trompette

Renan Richard Kobel saxophone

Marcel Bottaro contrebasse

Sangoma Everett batterie

10 avril à 20h30 TRIBUTE TO ANTONIO CARLOS JOBIM

Jérôme Lefebvre guitare

Marcel Bottaro guitare

Christophe Lincontang contrebasse

Sangoma Everett batterie .

Salle du Tribunal 10 Rue de l’Hôtel de Ville Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté pianos-en-arbois@mailo.com

