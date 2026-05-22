Aquagym Rue de la Piscine Arbois

Arbois

Aquagym

Rue de la Piscine Pisicne Arbois Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 18:30:00

fin : 2026-07-30 19:15:00

Date(s) :

2026-06-02 2026-06-04 2026-06-06 2026-06-09 2026-06-11 2026-06-13 2026-06-16 2026-06-18 2026-06-20 2026-06-23 2026-06-25 2026-06-27 2026-06-30 2026-07-02 2026-07-04 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-11 2026-07-13

La Piscine d’Arbois propose de nouveau ses activités aquabike et aquagym.

Dans une ambiance conviviale et dynamique, venez profiter des bienfaits des activités aquatiques tout au long de l’été

> remise en forme

> activité douce pour les articulations

> travail cardio et musculaire

> moment de détente et de bien-être

Inscriptions obligatoires auprès de l’accueil de la piscine.

Que vous soyez débutant ou habitué, les équipes de la piscine vous attendent nombreux pour une saison sportive et rafraîchissante !

Cours de 45min assurés à partir de 4 participants.

Réservation gratuite et obligatoire. .

Rue de la Piscine Pisicne Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55

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English : Aquagym

L’événement Aquagym Arbois a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA