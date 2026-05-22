Aquagym Rue de la Piscine Arbois
Aquagym Rue de la Piscine Arbois mardi 2 juin 2026.
Arbois
Aquagym
Rue de la Piscine Pisicne Arbois Jura
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 18:30:00
fin : 2026-07-30 19:15:00
Date(s) :
2026-06-02 2026-06-04 2026-06-06 2026-06-09 2026-06-11 2026-06-13 2026-06-16 2026-06-18 2026-06-20 2026-06-23 2026-06-25 2026-06-27 2026-06-30 2026-07-02 2026-07-04 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-11 2026-07-13
La Piscine d’Arbois propose de nouveau ses activités aquabike et aquagym.
Dans une ambiance conviviale et dynamique, venez profiter des bienfaits des activités aquatiques tout au long de l’été
> remise en forme
> activité douce pour les articulations
> travail cardio et musculaire
> moment de détente et de bien-être
Inscriptions obligatoires auprès de l’accueil de la piscine.
Que vous soyez débutant ou habitué, les équipes de la piscine vous attendent nombreux pour une saison sportive et rafraîchissante !
Cours de 45min assurés à partir de 4 participants.
Réservation gratuite et obligatoire. .
Rue de la Piscine Pisicne Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55
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English : Aquagym
L’événement Aquagym Arbois a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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