Guide ou fantôme, où se cache la vérité ? musée d’art, hôtel Sarret de Grozon Arbois

Guide ou fantôme, où se cache la vérité ? Samedi 23 mai 2026, 17h00 musée d’art, hôtel Sarret de Grozon Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Après une visite du musée et quelques séances en classe, les élèves travailleront par groupe sur la même salle ou la même oeuvre, dans l’idée que l’un soit la voix objective, scientifique, tandis que l’autre sera la voix intime, soit de l’œuvre, de l’objet, du lieu ou du sujet représenté (dans le cadre de portraits par exemple). Enfin la mise en voix de ces textes sera conduite par une comédienne professionnelle (Sylvie MALISSARD, de la Compagnie Le Porte-Plume). Ce travail sera restitué pour la Nuit des Musées 2026.

musée d’art, hôtel Sarret de Grozon 34 Pl. de la Liberté, 39600 Arbois, France Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384374790 https://www.arbois.fr/musee-d-art-hotel-sarret-de-grozon.htm Collections variées : peintures, bel ensemble d’orfèvreries du XVIIIe siècle, de faïences, mobilier, boiseries…

La classe, l’œuvre !

(c) Ville d’Arbois, musée d’art, hôtel Sarret de Grozon