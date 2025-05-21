Soirée jeux avec l’association Libertalia, Musée de la Vigne et du Vin du Jura, Arbois

Soirée jeux avec l’association Libertalia Samedi 23 mai, 19h00 Musée de la Vigne et du Vin du Jura Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Soirée jeux avec l’association doloise Libertalia.

Envie de passer une soirée fun et chill dans un lieu pas comme les autres ?

Le musée se transforme en terrain de jeu le temps d’une soirée ! Jeux de société pour tous les goûts, ambiance détendue, rires garantis. Que tu sois joueur du dimanche ou stratège confirmé, viens t’amuser avec nous ! (à partir de 8 ans ; quelques jeux partir de 5 ans.)

Gratuit – Bonne humeur obligatoire

Ramène ta bande, ou viens solo, y’a toujours une place à table !

Musée de la Vigne et du Vin du Jura Rue du Château Pécauld, 39600 Arbois, France Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384664045 https://www.arbois.fr/musee/musee-de-la-vigne-et-du-vin-du-jura La visite du Musée commence au pied du château Pécauld (XIIIe-XVIIIe siècles) dans les vignes plantées autour de la bâtisse, illustrant au fil des saisons les travaux du vigneron franc-comtois d’hier et d’aujourd’hui ainsi que les différents cépages de la région. Dans les caves voûtées sont présentées les différentes vinifications (vin jaune, vin de paille, macvin etc.) à côté d’un matériel qui évolue et se perfectionne avec le temps (pressoirs, foudres, alambic…). Dans les salles du rez-de-chaussée, l’histoire des communautés vigneronnes est évoquée à travers les crises qu’elles ont traversées (phylloxéra, grève de l’impôt), les fêtes et les traditions qui parfois se perpétuent jusqu’à présent (Biou par exemple), ses personnages illustres tel Louis Pasteur… Avec ce parcours de découverte de techniques viti-vinicoles et de traditions, le musée témoigne avant tout des particularités passées et présentes d’un vignoble ancien et réputé mais souvent méconnu.

Soirée jeux avec l’association doloise Libertalia.

©Libertalia