Histoire du soldat Espace Pasteur Arbois
Histoire du soldat Espace Pasteur Arbois samedi 11 juillet 2026.
Arbois
Histoire du soldat
Espace Pasteur 1 Place Notre-Dame Arbois Jura
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
L’Histoire du Soldat
L’orchestre de chambre les Arpents propose un spectacle tout public dès 10 ans où musique théâtre s’entremêlent. Joseph, un soldat, oﬀre son âme au diable en lui vendant son violon.
S’ensuivent de nombreuses péripéties et des danses endiablées pour la retrouver. La musique et la langue cinglantes de Stravinsky et Ramuz accompagnent cette fable inspirée d’un conte russe du mythe de Faust.
Musique Igor Stravinsky Livret C-F Ramuz
Orchestre de Chambre Les Arpents
Direction Jean Massard
Violon Caroline Christiaens
Contrebasse Luis Carmona-Muñoz
Clarinette Jose Miguel
Basson Clément Saunier-Bouyssier
Trompette Elena Rosen
Trombone Sébastien Goulot-Martin
Percussions Théo Andriot
Le soldat Arthus Penquer
Le diable Aragon Mazuer
Durée 1H 15
Tout public à partir de 10 ans. .
Espace Pasteur 1 Place Notre-Dame Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté orchestredechambrelesarpents@gmail.com
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English : Histoire du soldat
L’événement Histoire du soldat Arbois a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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