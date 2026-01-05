Coeur de Tango

Arbois Jura

Le festival Coeur de tango fêtera sa 10ème édition en 2026 !

C’est le rendez-vous ultime que nous vous proposons pour célébrer une décennie de passion, d’accueil d’artistes, de concerts, de maestros, de DJs, d’enseignants et d’exposants.

Avec ses hauts, ses bas, ses moments de réussite et ses petites bourdes, la chaleur de l’été, la fraîcheur de la pluie, vos sourires radieux et vos regrets, sans oublier les bénévoles, la population locale, la ville d’Arbois, nos précieux partenaires… et vous, bien sûr !

Nous vous invitons à vivre cette édition 2026 avec nous, avant de tourner une nouvelle page d’un festival autrement ou autre part !

Ne manquez pas cette ultime occasion, faites-en votre dernière fête, votre dernier souvenir avec ce format si particulier à Arbois, sa ville, ses parcs, ses rues et ponts, son vin et sa si belle salle !

Au programme (plus de détails à venir):

> Projection du documentaire, La Rencontre (Comme un tango) de Corinne Espagno 56 min- Coproduction Argane Productions et PomTV.

Date et lieu prochainement dévoilés

​​** Milongas & DJ’s du festival **

MERCREDI

– 18h à 19h30 DJ Anna, sur l’esplanade devant l’église Saint Juste gratuit

– 21h à 1h DJ Bénédicte sur la place Notre Dame 20€

– 00h à 3h à la cave de la mairie, rue du vieux château 5€

JEUDI

– 18h à 19h30 DJ Angel gratuit

– 21h à 1h DJ Jens Ingo, soirée vinyl sur la place Notre Dame 25€

– 00h à 3h à la cave de la mairie, rue du vieux château 5€

VENDREDI

– 18h à 19h30 DJ Anna Zamora au Château Pécaud gratuit

– 21h à 1h concert Tango Motan au squarre Sarret de Grozon 25€

– 00h à 3h à la cave de la mairie, rue du vieux château 5€

SAMEDI

– 18h à 19h30 DJ Angel gratuit

– 21h à 1h Concert Sexteto cristal sur la place Notre Dame 25€

– 00h à 3h à la cave de la mairie, rue du vieux château 5€

DIMANCHE

– 15h à 19h DJ Scalp 20€

> Couple du festival Grégory Bonnault & Val&rie Guyot

Du jeudi au samedi de 14h15 -16h l’Espace Pasteur Place Notre-Dame

Tarif à la carte 25€ le cours par personne. Inclus dans certains PASS ou venir sur place, sans garantie de parité.

​> Prof de yoga du festival

​Du jeudi au samedi de 9h30-11h à l’Espace Pasteur Place Notre-Dame

Tarif à la carte 15€ le cours par personne (Hors Pass). Venir sur place.

​> Spectacle Tango Motan

Vendredi 31 juillet au Square Sarret de Grozon

Dj. 25€ (Plancher)

​> Spectacle Sexteto Cristal

Samedi 1er août à 22h30 -Espace Pasteur, Place Notre-Dame

25€

INFOS TARIFS

> Pass Milongas 5 jours + cours 170€

Pass Milongas 3 jours + cours 130€

Pass Milongas 5 jours 110€

Pass Milongas 3 jours 70€

Pass Week-end 570€

Ou tout À la carte

Acheter le pass de votre choix ou régler tout sur place (milongas, spectacles et cours)

ATTENTION si vous prenez UN PASS les cours de yoga sont hors forfait . Ils se règlent directement auprès de l’intervenant.

Concernant les cours de tango argentin, il est IMPÉRATIF d’avoir un partenaire. Dans le cas contraire merci de nous contacter. Vous serez mis(e) sur liste d’attente. .

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté toquedetango@gmail.com

