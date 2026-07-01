Visite de la Chocolaterie Hirsinger Chocolaterie Hirsinger Arbois

Informations pratiques

Arbois

Visite de la Chocolaterie Hirsinger

Chocolaterie Hirsinger 38 Place de la Liberté Arbois Jura

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Visite guidée de la Chocolaterie Hirsinger

Entrez dans les coulisses de la chocolaterie d’Edouard Hirsinger, pour une visite unique de son atelier et de son musée, suivie d’une dégustation de chocolats sélectionnés.

Nombre de participants limités à 25 personnes.

Enfants à partir de 3 ans.

Les enfants de moins de 18 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Pas d’accès PMR visite en sous sol (escaliers) et lieu de visite étroit

Sur réservation uniquement auprès de l’office de tourisme Arbois Poligny Salins Cœur du Jura. En juillet/août, nous bureaux sont ouverts de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. .

Chocolaterie Hirsinger 38 Place de la Liberté Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com

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English : Visite de la Chocolaterie Hirsinger

L’événement Visite de la Chocolaterie Hirsinger Arbois a été mis à jour le 2026-07-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA