Visite de la Chocolaterie Hirsinger Chocolaterie Hirsinger Arbois
jeudi 23 juillet 2026 · Chocolaterie Hirsinger · Arbois
Informations pratiques
Arbois
Visite de la Chocolaterie Hirsinger
Chocolaterie Hirsinger 38 Place de la Liberté Arbois Jura
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Visite guidée de la Chocolaterie Hirsinger
Entrez dans les coulisses de la chocolaterie d’Edouard Hirsinger, pour une visite unique de son atelier et de son musée, suivie d’une dégustation de chocolats sélectionnés.
Nombre de participants limités à 25 personnes.
Enfants à partir de 3 ans.
Les enfants de moins de 18 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Pas d’accès PMR visite en sous sol (escaliers) et lieu de visite étroit
Sur réservation uniquement auprès de l’office de tourisme Arbois Poligny Salins Cœur du Jura. En juillet/août, nous bureaux sont ouverts de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. .
Chocolaterie Hirsinger 38 Place de la Liberté Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com
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English : Visite de la Chocolaterie Hirsinger
L’événement Visite de la Chocolaterie Hirsinger Arbois a été mis à jour le 2026-07-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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