Echos baroques, vibrations contemporaines rue des familliers Arbois

Arbois

Echos baroques, vibrations contemporaines

rue des familliers Eglise Saint-Just Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 17:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Concert Stefano Faggioni, orgue (Mores-Suisse) et Fabio Faggioni, saxophone, Lassus, Couperin, Bach, Paris

25eme Festival International d’Orgue d’Arbois organisé par l’Association Orgue et musiques en Arbois

Programme du 12 juillet au 16 août 2026

Concert les dimanches à 17h30 (et retransmis sur écran)

Entrée libre collecte.

> 10 mai à 17h en prélude au festival, et dans le cadre des Journées de l’Orgue en France

Jérôme Paris (Arbois). Buxtehude, Bach, Couperin

> 12 juillet

Echos baroques, vibrations contemporaines

Stefano Faggioni, orgue (Mores-Suisse) et Fabio Faggioni, saxophone, Lassus, Couperin, Bach, Paris

> 19 juillet

Chemins baroques d’un virtuose

Thomas Ospital, orgue (St Eustache-Paris).

Grigny, Guilain, Rameau, Bach, improvisation

> 26 juillet

Eclats baroques en Terre de vignes

Ensemble de musique ancienne Tumbleweeds

Benoît Chretien, orgue (Lyon)

Claire-Ombeline Muhlmeyer et Vincent Santagiuliana saqueboutes

Rosenmüller, Cavalli, Marini, Legrenzi, Monteverdi

> 2 août

Harmonies croisées l’Orgue rencontre le hautbois

Michael De Geet, orgue (Brugges-Belgique)

Dagmar Robben, hautbois

Cavazzoni, Loeillet, Böhm, Buxtehude, Bach, Morricone

> 9 août

Dialogue féminin la voix et les claviers

Anastasie Jeanne, orgue (Paris)

Morgane Collomb, soprano

Scheidt, Schütz, Buxtehude, Charpentier, Langlais, Fleury

> 16 août

Du baroque aux lumières de Broadway

Christian Bacheley, orgue (Arbois)

Pierre et Stéphane Kumor, trompettes (Besançon)

Pezel, Corelli, Bach, Lully, Lasceux, Bernstein

Lundis 20, 27 juillet et 3, 17 août à 18h visites de l’orgue de l’église Saint-Just .

rue des familliers Eglise Saint-Just Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté arbois.orgueetmusiques@wanadoo.fr

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English : Echos baroques, vibrations contemporaines

L’événement Echos baroques, vibrations contemporaines Arbois a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA