Fascinantes fermentations Maison & Laboratoire de L. Pasteur Arbois mardi 16 juin 2026.

Arbois

Fascinantes fermentations

Maison & Laboratoire de L. Pasteur 83 rue des Courcelles Arbois Jura

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-06-16 2026-08-04

NOUVEAUTÉ Atelier Fascinantes fermentations .

Microbes utiles, expériences et dégustations.

Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans, sur réservation. .

Maison & Laboratoire de L. Pasteur 83 rue des Courcelles Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 11 72 maisonarbois@terredelouispasteur.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fascinantes fermentations

L’événement Fascinantes fermentations Arbois a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA