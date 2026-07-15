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AGENDA · Arbois

Laméwè Le 13 Arbois

jeudi 16 juillet 2026 · Le 13 · Arbois

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le 13
Adresse
13 Grande Rue
Ville
39600 Arbois
Département
Jura
Tarif

Arbois

Laméwè

Le 13 13 Grande Rue Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Concert insolite. Participatif et festif.

La terrasse du 13’ accueille LAMEWE, un duo Jurassik de chanteurs et multi-instrumentistes aussi joyeux qu’inclassable
Luc Burbaloff et Adri Sergent nous embarquent dans leurs musiques originales, entre univers trad, inspirations d’Afrique et des Balkans, chants à répondre et bonne humeur communicative.
Pour ce concert, on compte sur ton sens du rythme, ta voix, tes mains, tes pieds… et ton envie d’y mettre du tien !

Terrasse du 13’ accès par la rue Camus

Viens chanter, taper dans les mains, bouger un peu ou beaucoup… bref, viens partager un moment vivant, festif et collectif !

Organisateur Le 13   .

Le 13 13 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté   unprojetcitoyen@gmail.com

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English : Laméwè

L’événement Laméwè Arbois a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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