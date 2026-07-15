Laméwè Le 13 Arbois
jeudi 16 juillet 2026 · Le 13 · Arbois
Informations pratiques
Arbois
Laméwè
Le 13 13 Grande Rue Arbois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Concert insolite. Participatif et festif.
La terrasse du 13’ accueille LAMEWE, un duo Jurassik de chanteurs et multi-instrumentistes aussi joyeux qu’inclassable
Luc Burbaloff et Adri Sergent nous embarquent dans leurs musiques originales, entre univers trad, inspirations d’Afrique et des Balkans, chants à répondre et bonne humeur communicative.
Pour ce concert, on compte sur ton sens du rythme, ta voix, tes mains, tes pieds… et ton envie d’y mettre du tien !
Terrasse du 13’ accès par la rue Camus
Viens chanter, taper dans les mains, bouger un peu ou beaucoup… bref, viens partager un moment vivant, festif et collectif !
Organisateur Le 13 .
Le 13 13 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté unprojetcitoyen@gmail.com
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English : Laméwè
L’événement Laméwè Arbois a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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