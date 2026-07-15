Laméwè Le 13 Arbois

Informations pratiques

Arbois

Laméwè

Le 13 13 Grande Rue Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Concert insolite. Participatif et festif.

La terrasse du 13’ accueille LAMEWE, un duo Jurassik de chanteurs et multi-instrumentistes aussi joyeux qu’inclassable

Luc Burbaloff et Adri Sergent nous embarquent dans leurs musiques originales, entre univers trad, inspirations d’Afrique et des Balkans, chants à répondre et bonne humeur communicative.

Pour ce concert, on compte sur ton sens du rythme, ta voix, tes mains, tes pieds… et ton envie d’y mettre du tien !

Terrasse du 13’ accès par la rue Camus

Viens chanter, taper dans les mains, bouger un peu ou beaucoup… bref, viens partager un moment vivant, festif et collectif !

Organisateur Le 13 .

Le 13 13 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté unprojetcitoyen@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Laméwè

L’événement Laméwè Arbois a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA