Rock’n Rolet Chemin de Montesserin Arbois

Rock’n Rolet

Chemin de Montesserin Chai du Domaine Rolet Arbois Jura

Amis du Jura et d’ailleurs, l’heure est venue de se retrouver pour une soirée inoubliable !

Le traditionnel Rock’n’Rolet revient cette année avec une touche swing et une ambiance comme on les aime. Préparez-vous à vibrer et à partager un moment authentique !

PROGRAMME 2026 en préparation

LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS

Nos producteurs locaux vous attendent, cette année encore, avec leurs meilleurs produits. Une belle occasion de partager leur savoir-faire et de se régaler avec des saveurs du terroir et d’ailleurs.

Entre tradition et musicalité, laissez-vous porter par l’énergie de cette soirée arboisienne.

Le Rock’n’Rolet, c’est bien plus qu’une soirée c’est un moment qui rassemble et fait vibrer. On compte sur vous pour être de la fête ! .

Chemin de Montesserin Chai du Domaine Rolet Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 08 89 contact@domainerolet.com

