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AF Police Scientifique Maison de Louis Pasteur Arbois

AF Police Scientifique Maison de Louis Pasteur Arbois vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Maison de Louis Pasteur

Adresse : 83 Rue de Courcelles

Ville : 39600 Arbois

Département : Jura

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Arbois

AF Police Scientifique

Maison de Louis Pasteur 83 Rue de Courcelles Arbois Jura

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-28 2026-08-06

Nouvelle enquête à la Maison & le laboratoire de Louis Pasteur AF Police Scientifique .
Analyse d’indices, empreintes et enquêtes à résoudre.

Pour les enfants de 6 à 12 ans, sur réservation.   .

Maison de Louis Pasteur 83 Rue de Courcelles Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 11 72  maisonarbois@terredelouispasteur.fr

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English : AF Police Scientifique

L’événement AF Police Scientifique Arbois a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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