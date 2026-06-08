AF Police Scientifique Maison de Louis Pasteur Arbois
AF Police Scientifique Maison de Louis Pasteur Arbois vendredi 17 juillet 2026.
Arbois
AF Police Scientifique
Maison de Louis Pasteur 83 Rue de Courcelles Arbois Jura
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-28 2026-08-06
Nouvelle enquête à la Maison & le laboratoire de Louis Pasteur AF Police Scientifique .
Analyse d’indices, empreintes et enquêtes à résoudre.
Pour les enfants de 6 à 12 ans, sur réservation. .
Maison de Louis Pasteur 83 Rue de Courcelles Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 11 72 maisonarbois@terredelouispasteur.fr
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English : AF Police Scientifique
L’événement AF Police Scientifique Arbois a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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