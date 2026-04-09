Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Eclats baroques en Terre de vignes Rue des Familiers Arbois

Eclats baroques en Terre de vignes Rue des Familiers Arbois dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : Rue des Familiers

Adresse : Eglise Saint-Just

Ville : 39600 Arbois

Département : Jura

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Arbois

Eclats baroques en Terre de vignes

Rue des Familiers Eglise Saint-Just Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 17:30:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Concert d’orgue
Ensemble de musique ancienne Tumbleweeds
Benoît Chretien, orgue (Lyon)
Claire-Ombeline Muhlmeyer et Vincent Santagiuliana saqueboutes
Rosenmüller, Cavalli, Marini, Legrenzi, Monteverdi

25eme Festival International d’Orgue d’Arbois organisé par l’Association Orgue et musiques en Arbois
Programme du 12 juillet au 16 août 2026
Concert les dimanches à 17h30 (et retransmis sur écran)
Entrée libre collecte.
> 10 mai à 17h en prélude au festival, et dans le cadre des Journées de l’Orgue en France
Jérôme Paris (Arbois). Buxtehude, Bach, Couperin
> 12 juillet
Echos baroques, vibrations contemporaines
Stefano Faggioni, orgue (Mores-Suisse) et Fabio Faggioni, saxophone, Lassus, Couperin, Bach, Paris
> 19 juillet
Chemins baroques d’un virtuose
Thomas Ospital, orgue (St Eustache-Paris).
Grigny, Guilain, Rameau, Bach, improvisation
> 26 juillet
Eclats baroques en Terre de vignes
Ensemble de musique ancienne Tumbleweeds
Benoît Chretien, orgue (Lyon)
Claire-Ombeline Muhlmeyer et Vincent Santagiuliana saqueboutes
Rosenmüller, Cavalli, Marini, Legrenzi, Monteverdi
> 2 août
Harmonies croisées l’Orgue rencontre le hautbois
Michael De Geet, orgue (Brugges-Belgique)
Dagmar Robben, hautbois
Cavazzoni, Loeillet, Böhm, Buxtehude, Bach, Morricone
> 9 août
Dialogue féminin la voix et les claviers
Anastasie Jeanne, orgue (Paris)
Morgane Collomb, soprano
Scheidt, Schütz, Buxtehude, Charpentier, Langlais, Fleury
> 16 août
Du baroque aux lumières de Broadway
Christian Bacheley, orgue (Arbois)
Pierre et Stéphane Kumor, trompettes (Besançon)
Pezel, Corelli, Bach, Lully, Lasceux, Bernstein

Lundis 20, 27 juillet et 3, 17 août à 18h visites de l’orgue de l’église Saint-Just   .

Rue des Familiers Eglise Saint-Just Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté   arbois.orgueetmusiques@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Eclats baroques en Terre de vignes

L’événement Eclats baroques en Terre de vignes Arbois a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

À voir aussi à Arbois (Jura)