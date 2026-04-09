Arbois

Fête de la musique à Arbois

Square Sarret Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

La Fête de la Musique débarque à Arbois !

Rejoignez-nous = pour une soirée inoubliable sous le signe de la musique, de la convivialité et des saveurs locales

Programme 2026 en préparation

> 17h à l’église Saint-Just: concert du Zion Lutheran Church d’Iowa-City (USA) avec le choeur opus 39. Proposé par Orgue et musiques en Arbois

> … .

Square Sarret Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55 mairie@arbois.fr

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English : Fête de la musique à Arbois

L’événement Fête de la musique à Arbois Arbois a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA