Fête de la musique à Arbois Arbois
Fête de la musique à Arbois Arbois dimanche 21 juin 2026.
Arbois
Fête de la musique à Arbois
Square Sarret Arbois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
La Fête de la Musique débarque à Arbois !
Rejoignez-nous = pour une soirée inoubliable sous le signe de la musique, de la convivialité et des saveurs locales
Programme 2026 en préparation
> 17h à l’église Saint-Just: concert du Zion Lutheran Church d’Iowa-City (USA) avec le choeur opus 39. Proposé par Orgue et musiques en Arbois
> … .
Square Sarret Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55 mairie@arbois.fr
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English : Fête de la musique à Arbois
L’événement Fête de la musique à Arbois Arbois a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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