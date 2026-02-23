Séance de perception atmosphérique Maison de Louis Pasteur Arbois

Séance de perception atmosphérique

Maison de Louis Pasteur 83 rue de Courcelles Arbois Jura

Début : 2026-03-27 18:30:00

Venez vivre une expérience rare lever les yeux, ressentir le ciel et comprendre ce qui circule au-dessus de nous.

Pendant une séance immersive, l’artiste-chercheuse Marion Albert vous guide entre observation, récit et découvertes scientifiques air, particules, oiseaux, pollens… tout ce qui compose l’atmosphère qui nous entoure.

Une parenthèse pour respirer, comprendre, et voir le ciel autrement — accessible à tous. .

Maison de Louis Pasteur 83 rue de Courcelles Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 11 72

