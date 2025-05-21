Arbois

Intronisations d’été

Place de la Liberté Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08

La confrérie vigneronne des Paisseaux vous invite à leurs intronisations !

Dégustation de vins et de Comté d’Arbois

Animations musicales

La Confrérie des Chevaliers des Paisseaux a 33 années d’existence. Véritable lien avec la fête, le vin et la convivialité, la confrérie organisait deux fois par an dans les caves de l’hôtel de ville d’Arbois une séance de dégustation avec un jury populaire de dégustateurs émérites, des vignerons de renom, des œnologues et des hauts dignitaires. Les meilleurs grands crus étaient sélectionnés et près de 250 lauréats ont ainsi été estampillés du sceau du Tastevin, blason de la confrérie.

Cette distinction récompensait la haute qualité de leurs vins et leur conformité aux caractéristiques de leurs appellations et de leur millésime. À partir des années 90, les cérémonies se sont vulgarisées cédant la place aux premières intronisations de chevaliers choisis parmi des personnalités et des touristes.

Organisateur Comité des Fêtes d’Arbois .

Place de la Liberté Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté arboiscomitedesfetes@gmail.com

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English : Intronisations d’été

L’événement Intronisations d’été Arbois a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA