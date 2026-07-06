Découverte Switch 2 Médiathèque Arbois
vendredi 14 août 2026 · Médiathèque · Arbois
Informations pratiques
Arbois
Découverte Switch 2
Médiathèque 9 Grande Rue Arbois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 15:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Découverte de la Switch 2
Sur Mario Kart World.
Animation , sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Sous réserve de la signature de la charte. Sur inscription nombre de place limité. À partir de 7 ans. .
Médiathèque 9 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 41 90 bibliotheque.arbois@cc-aps.fr
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English : Découverte Switch 2
L’événement Découverte Switch 2 Arbois a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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