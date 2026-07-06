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AGENDA · Arbois

Découverte Switch 2 Médiathèque Arbois

vendredi 14 août 2026 · Médiathèque · Arbois

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
9 Grande Rue
Ville
39600 Arbois
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Arbois

Découverte Switch 2

Médiathèque 9 Grande Rue Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 15:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Découverte de la Switch 2
Sur Mario Kart World.
Animation , sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Sous réserve de la signature de la charte. Sur inscription nombre de place limité. À partir de 7 ans.   .

Médiathèque 9 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 41 90  bibliotheque.arbois@cc-aps.fr

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English : Découverte Switch 2

L’événement Découverte Switch 2 Arbois a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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