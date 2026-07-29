UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Arbois

Balades (é)merveilleuses Arbois

mercredi 29 juillet 2026 · Arbois

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
39600 Arbois
Département
Jura
Tarif
20 20 40 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Arbois

Balades (é)merveilleuses

Arbois Jura

Tarif : 20 – 20 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Balades (é)merveilleuses

S’émerveiller et (re)découvrir le Coeur du Jura ? Faites un pas de côté grâce aux balades insolites avec Alix: Explorations sensorielles ludiques, histoires, dégustation de produits locaux et/ou sauvages, …

Niveau Facile
>Arbois
Chemins de traverse & trésors cachés. Coucher de soleil flamboyant en hauteur
>Poligny
Au frais dans la reculée. Vivez un coucher de soleil.
> Salins-les-Bains
Au pied du Mont-Poupet, nous traverserons vignes et sous-bois avant de plonger sur une vue de Salins insolite.
>Pupillin
Forêt, prairie vive les espaces sauvages !
> La Chatelaine
Forêt, grands espaces

LUNDI Salins de 18h à 20h30
MERCREDI Poligny / Arbois 10h-12h et de 19h à 21h
JEUDI Pupillin de 10h à 12h et 14h à 16h
VENDREDI La Chatelaine de 10h à 12h
DIMANCHE Salins de 10h à 12h

Inscription recommandée 48h à l’avance

Organisateur Un pas de côté (animation Nature).   .

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 41 46 68  alixdespond@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balades (é)merveilleuses

L’événement Balades (é)merveilleuses Arbois a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

À voir aussi à Arbois (Jura)