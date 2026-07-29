Informations pratiques

Arbois

Balades (é)merveilleuses

Arbois Jura

Tarif : 20 – 20 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Balades (é)merveilleuses

S’émerveiller et (re)découvrir le Coeur du Jura ? Faites un pas de côté grâce aux balades insolites avec Alix: Explorations sensorielles ludiques, histoires, dégustation de produits locaux et/ou sauvages, …

Niveau Facile

>Arbois

Chemins de traverse & trésors cachés. Coucher de soleil flamboyant en hauteur

>Poligny

Au frais dans la reculée. Vivez un coucher de soleil.

> Salins-les-Bains

Au pied du Mont-Poupet, nous traverserons vignes et sous-bois avant de plonger sur une vue de Salins insolite.

>Pupillin

Forêt, prairie vive les espaces sauvages !

> La Chatelaine

Forêt, grands espaces

LUNDI Salins de 18h à 20h30

MERCREDI Poligny / Arbois 10h-12h et de 19h à 21h

JEUDI Pupillin de 10h à 12h et 14h à 16h

VENDREDI La Chatelaine de 10h à 12h

DIMANCHE Salins de 10h à 12h

Inscription recommandée 48h à l’avance

Organisateur Un pas de côté (animation Nature). .

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 41 46 68 alixdespond@gmail.com

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English : Balades (é)merveilleuses

L’événement Balades (é)merveilleuses Arbois a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA