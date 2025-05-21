Passage de la Louis Pasteur Arbois
Passage de la Louis Pasteur Arbois dimanche 23 août 2026.
Arbois
Passage de la Louis Pasteur
Coeur du Jura Arbois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Cyclosportive
32 ème édition
Partez à l’assaut du premier plateau du Jura à travers nos deux parcours. La cyclosportive des terres de Pasteur vous propose un grand parcours de 120km ou un petit de 85km pour mettre au défit votre potentiel physique. De belles routes vous seront servies tout au long du parcours.
L’inscription comprend cadeau de bienvenue, ravitaillements, repas d’après course, et grande tombola.
Le maillot participants est offert pour les 600 premiers inscrits au mode compétition. .
Coeur du Jura Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 78 25 31 contact@veloclubdolois.com
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English : Passage de la Louis Pasteur
L’événement Passage de la Louis Pasteur Arbois a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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