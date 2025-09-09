Rencontre compagnie Les Grands Yeux Chapelle de la Congrégation Poligny

Rencontre compagnie Les Grands Yeux

Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Sortie de résidence publique

Du 4 au 9 mai 2026 La compagnie commencera l’écriture de sa

dernière création Le Village. Un récit autour des habitants et de

créatures qui co-habitent, entre théâtre et masque.

À partir de 12 ans

Compagnie Les Grands Yeux

La Compagnie commencera l’écriture de sa dernière création , LE VILLAGE. Un récit autour des habitants et de créatures qui co-habitent, entre théâtre et masque.

Dans un atelier de construction, la Femme vient s’occuper du Village. C’est une grande maquette, parfaite, harmonieuse, calme. Elle l’a construite elle-même, elle la connaît par cœur, enfin c’est ce qu’elle croit. Car un jour, tout bascule. Aspirée par sa propre création, la Femme fait face à ce qui doucement ronge les contours du Village. Car ce village insignifiant, il faut s’en soucier. La Femme a fini de tomber vers l’oubli, elle est prête à retrouver ses joies perdues pour enfin renouer avec elle-même. Une porte va s’ouvrir vers une vérité que personne ne doit oublier, celle qui mène à la révolution.

A savoir que

Depuis 2021, Mi-Scène dédie une part essentielle de son projet à l’accompagnement des autrices et auteurs de théâtre contemporain en proposant des résidences de travail consacrées à la création et à l’écriture. Le soutien à la création constitue la colonne vertébrale de notre association. Nous mettons nos moyens matériels et humains au service des artistes désireux de faire naître les textes et les spectacles de demain, en leur offrant un temps dédié, un espace de recherche et un cadre propice à l’expérimentation. Chaque résidence donne lieu à une Rencontre avec… , temps de partage ouvert au public. Ces rencontres permettent aux artistes de présenter une étape de leur travail, d’échanger autour de leur démarche et de nourrir leur création grâce aux retours et aux dialogues suscités. .

Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 11 39 administration@mi-scene.fr

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English : Rencontre compagnie Les Grands Yeux

L’événement Rencontre compagnie Les Grands Yeux Poligny a été mis à jour le 2026-03-20 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)