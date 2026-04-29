Dégustation inédite Boissons du Monde et Comté rue de la Maison du Comté Poligny

Poligny

Dégustation inédite Boissons du Monde et Comté

rue de la Maison du Comté La Maison du Comté Poligny Jura

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 19:00:00

fin : 2026-06-11 20:30:00

Date(s) :

2026-06-11

Deuxième soirée anniversaire conviviale et gourmande

Venez partager un moment chaleureux autour d’accords mets et boissons soigneusement sélectionnés, en compagnie de Mr Philippe Troussard, Meilleur Ouvrier de France Sommelier.

Au programme, une exploration originale et raffinée atour du Comté, sublimé par des boissons venues d’ici et d’ailleurs

– un saké délicat

– un kombucha de Franche-Comté

– un cidre de glace du Canada

– un vin orange oxydatif du Jura, élevé sous voile .

rue de la Maison du Comté La Maison du Comté Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com

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English : Dégustation inédite Boissons du Monde et Comté

L’événement Dégustation inédite Boissons du Monde et Comté Poligny a été mis à jour le 2026-04-29 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)