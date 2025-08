Bébé & Doudou Chapelle de la Congrégation Poligny

Bébé & Doudou Chapelle de la Congrégation Poligny jeudi 28 mai 2026.

Bébé & Doudou

Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue Poligny Jura

Tarif : 15 EUR

20:30:00

2026-05-28

Théâtre À partir de 15 ans 1h15

Collectif Denisyak

Embarqué avec ce jeune couple de quadra-quinqua-génaires lambdas plutôt sympathiques, avec les yeux qui brillent fort de quand on a quinze ans et qu’on est amoureux. Bébé & Doudou dissèque au scalpel cette relation, proposant une photographie de nos inimitiés d’aujourd’hui.

Car comment aimer lorsqu’on est né dans une société patriarcale où les stéréotypes de genre ont façonné nos amours ? Comment résister à un fonctionnement de soumission/domination qui nous a été donné de naissance et intégré depuis si longtemps et qu’il nous dresse, malgré nous, les un.e.s contre les autres ?

Texte Solenn Denis

Création et mise en scène Collectif Denisyak

Jeu Olivia Corsini, Erwan Daouphars

Création lumière Fabrice Barbotin

Création son Julien Lafosse

Mi-Scène .

Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté

