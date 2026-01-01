Mercredi en VR Médiathèque Poligny
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura
Gratuit
Début : 2026-01-21 14:30:00
Découverte d’un casque de réalité virtuelle.
Jamais essayé la VR*?
Alors retrouve Jordan pour plonger dans l’univers captivant de la réalité virtuelle !
Animation gratuite, sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Sous réserve de la signature de la charte. Sur inscription nombre de place limité. À partir de 13 ans. .
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr
