Mercredi en VR Médiathèque Poligny

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-21 14:30:00

2026-01-21

Découverte d’un casque de réalité virtuelle.

Jamais essayé la VR*?

Alors retrouve Jordan pour plonger dans l’univers captivant de la réalité virtuelle !

Animation gratuite, sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Sous réserve de la signature de la charte. Sur inscription nombre de place limité. À partir de 13 ans. .

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr

