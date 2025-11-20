Les Instants de La Verrière Chambre d’hôtes et Gîte La Verrière Poligny

Les Instants de La Verrière

Les Instants de La Verrière, c’est une série de rendez-vous signés Ars Terrae Vini, pour goûter le caractère du Jura, un jeudi sur deux, entre vins, mets et récits.

Un voyage en douceur dans l’âme du Jura, entre mémoire des lieux, richesse des vins et rencontres humaines.

Des bouchées, des gorgées et des histoires.

06/11/2025 Au fil du Savagnin

20/11/2025 Variations jurassiennes Arbois, passé recomposé

04/12/2025 Trois décennies en Crémant majeur

18/12/2025 Le Vin et la Foi

15/01/2026 Variations jurassiennes Pupillin, village-cépage

29/01/2026 Sous voile & toque blanche

26/02/2026 Variations jurassiennes Poligny Les Trouillots, Les Parroux et autres confidences calcaires

12/03/2026 Secrets de cave naissance du vin

26/03/2026 Soirée spéciale Nez dans le Vert

23/04/2026 Puits-Saint-Pierre l’âme du Jaune

07/05/2026 Un vin glouglou peut-il se révéler un grand vin après plusieurs années ?

28/05/2026 Variations jurassiennes L’Étoile en éclats de calcaire

11/06/2026 Le Chardon, des coteaux aux vallons éclats de lumière jurassienne

25/06/2026 Quand le Jura rencontre le shaker .

Chambre d’hôtes et Gîte La Verrière 48 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@arsterraevini.fr

