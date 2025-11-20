Les Instants de La Verrière Chambre d’hôtes et Gîte La Verrière Poligny
Les Instants de La Verrière Chambre d’hôtes et Gîte La Verrière Poligny jeudi 20 novembre 2025.
Les Instants de La Verrière
Chambre d’hôtes et Gîte La Verrière 48 Grande Rue Poligny Jura
Tarif : 160 – 160 – 160 EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 18:30:00
fin : 2026-05-07 21:30:00
Date(s) :
2025-11-20 2025-12-04 2025-12-18 2026-01-15 2026-01-29 2026-02-26 2026-03-12 2026-03-26 2026-04-23 2026-05-07 2026-05-28 2026-06-11 2026-06-25
Les Instants de La Verrière, c’est une série de rendez-vous signés Ars Terrae Vini, pour goûter le caractère du Jura, un jeudi sur deux, entre vins, mets et récits.
Un voyage en douceur dans l’âme du Jura, entre mémoire des lieux, richesse des vins et rencontres humaines.
Des bouchées, des gorgées et des histoires.
06/11/2025 Au fil du Savagnin
20/11/2025 Variations jurassiennes Arbois, passé recomposé
04/12/2025 Trois décennies en Crémant majeur
18/12/2025 Le Vin et la Foi
15/01/2026 Variations jurassiennes Pupillin, village-cépage
29/01/2026 Sous voile & toque blanche
26/02/2026 Variations jurassiennes Poligny Les Trouillots, Les Parroux et autres confidences calcaires
12/03/2026 Secrets de cave naissance du vin
26/03/2026 Soirée spéciale Nez dans le Vert
23/04/2026 Puits-Saint-Pierre l’âme du Jaune
07/05/2026 Un vin glouglou peut-il se révéler un grand vin après plusieurs années ?
28/05/2026 Variations jurassiennes L’Étoile en éclats de calcaire
11/06/2026 Le Chardon, des coteaux aux vallons éclats de lumière jurassienne
25/06/2026 Quand le Jura rencontre le shaker .
Chambre d’hôtes et Gîte La Verrière 48 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@arsterraevini.fr
English : Les Instants de La Verrière
German : Les Instants de La Verrière
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Instants de La Verrière Poligny a été mis à jour le 2025-11-04 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)