Poligny

Orchestre d’Harmonie

Poligny Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Concert de l’orchestre d’harmonie pour la fête de l’école de musique

Plus d’infos à venir.

La Montaine .

Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 40 66 14 association.montaine@gmail.com

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English : Orchestre d’Harmonie

L’événement Orchestre d’Harmonie Poligny a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA