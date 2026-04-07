Orchestre d’Harmonie Poligny
Orchestre d’Harmonie Poligny dimanche 14 juin 2026.
Poligny
Orchestre d’Harmonie
Poligny Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Concert de l’orchestre d’harmonie pour la fête de l’école de musique
Plus d’infos à venir.
La Montaine .
Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 40 66 14 association.montaine@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Orchestre d’Harmonie
L’événement Orchestre d’Harmonie Poligny a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA