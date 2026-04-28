Fête de la musique Poligny Poligny
Fête de la musique Poligny Poligny samedi 20 juin 2026.
Poligny
Fête de la musique Poligny
Centre-ville Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La Ville de Poligny organise la Fête de la Musique !
Programme en préparation.
Un appel à candidatures est lancé pour les groupes et musiciens intéressés. Les candidatures sont à envoyer par mail à animations@ville-poligny.fr avant le vendredi 15 mai. .
Centre-ville Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 71 71 contact@ville-poligny.fr
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English : Fête de la musique Poligny
L’événement Fête de la musique Poligny Poligny a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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