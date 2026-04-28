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Fête de la musique Poligny Poligny

Fête de la musique Poligny Poligny samedi 20 juin 2026.

Adresse : Centre-ville

Ville : 39800 Poligny

Département : Jura

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Poligny

Fête de la musique Poligny

Centre-ville Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

La Ville de Poligny organise la Fête de la Musique !

Programme en préparation.
Un appel à candidatures est lancé pour les groupes et musiciens intéressés. Les candidatures sont à envoyer par mail à animations@ville-poligny.fr avant le vendredi 15 mai.   .

Centre-ville Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 71 71  contact@ville-poligny.fr

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English : Fête de la musique Poligny

L’événement Fête de la musique Poligny Poligny a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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