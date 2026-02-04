Les heures musicales Collégiale Saint-Hippolyte Poligny

Les heures musicales

Collégiale Saint-Hippolyte 10 Rue du Collège Poligny Jura

Gratuit

Les heures musicales de l’École Intercommunale de musique

L’occasion d’entendre les jeunes musiciens interpréter des morceaux de tous les répertoires dans une ambiance conviviale. .

Collégiale Saint-Hippolyte 10 Rue du Collège Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 31 51 99 ecoledemusique@cc-aps.fr

