L’archéologie parcellaire

Lieu de rdv donné à l’inscription La Châtelaine Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:00:00

fin : 2026-03-25 18:00:00

Date(s) :

2026-03-25

L’archéologie parcellaire.

Nous nous intéresserons à l’archéologie parcellaire avec Christophe Méloche, notre archéologue préféré.

Découverte des restes du parcellaire ancien et des structures agraires anciennes. Conséquence sur l’occupation du sol.

Déplacement sur plusieurs parcelles de la reculée n’ayant pas bougé depuis le moyen-âge.

Sortie organisée en partenariat avec l’association de sauvegarde du bourg castral de La Châtelaine (Christophe Méloche) et la Communauté de communes Arbois, Poligny, Salins, Cœur du Jura (Pascal Collin).

Inscription obligatoire auprès du responsable. Pascal Collin

Le lieu de rendez vous (aux Planches ou à la Châtelaine) sera précisé lors des inscriptions

Ouverte à tous, mais adapté plutôt à un public d’adulte. .

Lieu de rdv donné à l’inscription La Châtelaine 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 15 19 74 p.collin@cc-aps.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’archéologie parcellaire

L’événement L’archéologie parcellaire La Châtelaine a été mis à jour le 2026-03-17 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA