Marché de Poligny Poligny
Marché de Poligny Poligny vendredi 2 janvier 2026.
Marché de Poligny
Place des Déportés Poligny Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-02 08:00:00
fin : 2026-01-02 12:00:00
Date(s) :
2026-01-02
Les marchés de Poligny se passent tous les lundis et vendredis matins de 8h à 12h sur la place des Déportés. Venez faire vos courses à Poligny, la capitale du Comté !
A proximité
Marchés les vendredis matins à Arbois
Marchés les jeudis et samedis matins à Salins-les-Bains .
Place des Déportés Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 71 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché de Poligny
L’événement Marché de Poligny Poligny a été mis à jour le 2025-01-03 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA