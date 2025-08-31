Fête de la Bière Rue du Champ de Foire Poligny
Fête de la Bière Rue du Champ de Foire Poligny samedi 9 mai 2026.
Fête de la Bière
Rue du Champ de Foire Champ de Foire Poligny Jura
Tarif : 4 – 4 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:30:00
fin : 2026-05-09 01:00:00
Date(s) :
2026-05-09
19e édition
Programme en préparation
Programme 2025
14h30 Ouverture de la 18e Fête de la Bière
15h Ouverture des stands des brasseurs et des stands de restauration chaude. Dégustation gratuite des bières (4cl) jusqu’à 16h00.
15h Concert de CYNIGHT, DJ
16h30 Concert des BALOO’S BROTHERS, Rock Celtique
18h30 Concert de BLACK ICE, Tribute de ACDC
20h20 Remise des prix du concours de la meilleure bière, catégorie « IPA »
21h Concert de ABBAHIT, Tribute de ABBA
23h Concert de TONYM, DJ
1h Clôture de la 18e Fête de la Bière
Les Brasseries
Jura The Baboon (Poligny), Enilea (Poligny), La Nocturne (Brainans), La Jurassique (Pupillin), Vachement Jura (Ivrey), La Franche (La Ferté), Plume Jurassienne (Cramans), En Terres Barbares (Lombard), Les 3 Épis (Orgelet), L’Origine du Monde (Orgelet)
Haute-Saône Bières Ney (Bucey-les-Gy), Belgo-Comtoise (Gezier et Fontenelay), Brass.Redoutey (Lavigney), La Rente Rouge (Chargay-les-Gray), Com’tois (Aubertans)
Doubs Les 2 Fûts (Besançon), La Cuc (Pouilley-les-Vignes), Trobonix (Mamirolle), Bière du Doubs (Nancray), La Bonne Bouille (Pontarlier), La Hocheuse (Branne), Backporte (Bart)
Les Voisines L’Etincelle (Nantua/Ain), La Bab (Chamilly/Saône-et-Loire), Vif (Ladoix-Serrigny / Côte d’Or)
L’Invitée Brasserie Hoppy Road basée à Maxéville (Meurthe-et-Moselle)
Les animaux ne sont pas admis sur le site.
Les bouteilles, verres et armes (y compris couteaux) sont interdits sur le site. .
Rue du Champ de Foire Champ de Foire Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 71 71 contact@ville-poligny.fr
