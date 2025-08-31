Fête de la Bière Rue du Champ de Foire Poligny

Fête de la Bière Rue du Champ de Foire Poligny samedi 9 mai 2026.

Fête de la Bière

Rue du Champ de Foire Champ de Foire Poligny Jura

Tarif : 4 – 4 – 8 EUR

Début : 2026-05-09 14:30:00

fin : 2026-05-09 01:00:00

2026-05-09

19e édition

Programme en préparation

Programme 2025

14h30 Ouverture de la 18e Fête de la Bière

15h Ouverture des stands des brasseurs et des stands de restauration chaude. Dégustation gratuite des bières (4cl) jusqu’à 16h00.

15h Concert de CYNIGHT, DJ

16h30 Concert des BALOO’S BROTHERS, Rock Celtique

18h30 Concert de BLACK ICE, Tribute de ACDC

20h20 Remise des prix du concours de la meilleure bière, catégorie « IPA »

21h Concert de ABBAHIT, Tribute de ABBA

23h Concert de TONYM, DJ

1h Clôture de la 18e Fête de la Bière

Les Brasseries

Jura The Baboon (Poligny), Enilea (Poligny), La Nocturne (Brainans), La Jurassique (Pupillin), Vachement Jura (Ivrey), La Franche (La Ferté), Plume Jurassienne (Cramans), En Terres Barbares (Lombard), Les 3 Épis (Orgelet), L’Origine du Monde (Orgelet)

Haute-Saône Bières Ney (Bucey-les-Gy), Belgo-Comtoise (Gezier et Fontenelay), Brass.Redoutey (Lavigney), La Rente Rouge (Chargay-les-Gray), Com’tois (Aubertans)

Doubs Les 2 Fûts (Besançon), La Cuc (Pouilley-les-Vignes), Trobonix (Mamirolle), Bière du Doubs (Nancray), La Bonne Bouille (Pontarlier), La Hocheuse (Branne), Backporte (Bart)

Les Voisines L’Etincelle (Nantua/Ain), La Bab (Chamilly/Saône-et-Loire), Vif (Ladoix-Serrigny / Côte d’Or)

L’Invitée Brasserie Hoppy Road basée à Maxéville (Meurthe-et-Moselle)

Les animaux ne sont pas admis sur le site.

Les bouteilles, verres et armes (y compris couteaux) sont interdits sur le site. .

Rue du Champ de Foire Champ de Foire Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 71 71 contact@ville-poligny.fr

