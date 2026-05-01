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Diva Shankra Le Casta Poligny

Diva Shankra Le Casta Poligny mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Le Casta

Adresse : 80 Grande Rue

Ville : 39800 Poligny

Département : Jura

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Poligny

Diva Shankra

Le Casta 80 Grande Rue Poligny Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 19:30:00
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13

Dîner-spectacle ambiance cabaret au restaurant Le Casta.
Show transformiste.

Carte du restaurant réduite et sans les pizzas.
Réservation fortement conseillée.   .

Le Casta 80 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 02 76  contact@lecasta.fr

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English : Diva Shankra

L’événement Diva Shankra Poligny a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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