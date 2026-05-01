Diva Shankra Le Casta Poligny
Diva Shankra Le Casta Poligny mercredi 13 mai 2026.
Poligny
Diva Shankra
Le Casta 80 Grande Rue Poligny Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 19:30:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Dîner-spectacle ambiance cabaret au restaurant Le Casta.
Show transformiste.
Carte du restaurant réduite et sans les pizzas.
Réservation fortement conseillée. .
Le Casta 80 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 02 76 contact@lecasta.fr
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English : Diva Shankra
L’événement Diva Shankra Poligny a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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