Atelier scoubidou Médiathèque Poligny
Atelier scoubidou Médiathèque Poligny vendredi 17 avril 2026.
Atelier scoubidou
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Atelier créatif.
A partir de 7 ans.
Sur inscription
Crée ton porte-clé en scoubidous !
Atelier proposé avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Bourgogne Franche-Comté dans le cadre du CTDC 2024-2027 Vivre et habiter ensemble. En Cœur et en Scène consacré pour l’année 2025-2026 à la thématique Quand .
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr
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English : Atelier scoubidou
L’événement Atelier scoubidou Poligny a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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