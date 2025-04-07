Atelier scoubidou Médiathèque Poligny

Atelier scoubidou

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Atelier créatif.

A partir de 7 ans.

Sur inscription

Crée ton porte-clé en scoubidous !

Atelier proposé avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Bourgogne Franche-Comté dans le cadre du CTDC 2024-2027 Vivre et habiter ensemble. En Cœur et en Scène consacré pour l’année 2025-2026 à la thématique Quand .

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr

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English : Atelier scoubidou

L’événement Atelier scoubidou Poligny a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA