Troc aux plantes Médiathèque Poligny

Troc aux plantes
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-24 15:00:00
fin : 2026-01-24 20:30:00
2026-01-24
Dans le cadre des Nuits de la Lecture
Tout public
On désherbe nos rayons, vous fleurissez la médiathèque !
Apportez plantes, boutures* et repartez avec nos livres retirés des rayons
2 livres = 1 bouture
5 livres = 1 plante
*terreau, pots sont les bienvenus !
Ponctué de temps forts
16h Concert de poche par Le Chariot à musique de Sophie
18h Le P’tit Bal rétro par le Chariot à musique de Sophie
19h30 Buffet participatif
Troc gratuit, sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Ouvert à toutes et tous, entrée libre .
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr
English : Troc aux plantes
L’événement Troc aux plantes Poligny a été mis à jour le 2026-01-01 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA