Troc aux plantes Médiathèque Poligny

Troc aux plantes

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura

Début : 2026-01-24 15:00:00

fin : 2026-01-24 20:30:00

2026-01-24

Dans le cadre des Nuits de la Lecture

Tout public

On désherbe nos rayons, vous fleurissez la médiathèque !

Apportez plantes, boutures* et repartez avec nos livres retirés des rayons

2 livres = 1 bouture

5 livres = 1 plante

*terreau, pots sont les bienvenus !

Ponctué de temps forts

16h Concert de poche par Le Chariot à musique de Sophie

18h Le P’tit Bal rétro par le Chariot à musique de Sophie

19h30 Buffet participatif

Troc gratuit, sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Ouvert à toutes et tous, entrée libre .

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr

