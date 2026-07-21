Inauguration Sentier Détours Place de l’église Corme-Écluse

Informations pratiques

Corme-Écluse

Inauguration Sentier Détours

Place de l’église 5 bis Rue de l’Église Corme-Écluse Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Inauguration du sentier Détours de Corme-Écluse.

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Place de l’église 5 bis Rue de l’Église Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 34 31

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English :

Inauguration of the Détours Trail in Corme-Céluse.

L’événement Inauguration Sentier Détours Corme-Écluse a été mis à jour le 2026-07-21 par Royan Atlantique