AGENDA · Corme-Écluse
Inauguration Sentier Détours Place de l’église Corme-Écluse
samedi 12 septembre 2026 · Place de l'église · Corme-Écluse
Informations pratiques
Corme-Écluse
Inauguration Sentier Détours
Place de l’église 5 bis Rue de l’Église Corme-Écluse Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Inauguration du sentier Détours de Corme-Écluse.
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Place de l’église 5 bis Rue de l’Église Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 34 31
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English :
Inauguration of the Détours Trail in Corme-Céluse.
L’événement Inauguration Sentier Détours Corme-Écluse a été mis à jour le 2026-07-21 par Royan Atlantique
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